Марсело: «С приходом Зидана в «Реале» поняли, что могут сражаться с любой командой»

Бывший защитник «Реала» Марсело рассказал, как изменилась команда с приходом Зинедина Зидана на пост главного тренера в 2016 году. Напомним, под руководством француза «королевский клуб» трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.

«Реал» очень изменился с приходом Зидана. После его назначения мы осознали, что можем сражаться против любой команды. Модрич и Рамос всегда говорили, что мы можем выиграть 3 или 4 Лиги чемпионов подряд», – цитирует Марсело Diario AS.

В данный момент Марсело является свободным агентом после расторжения контракта с «Олимпиакосом». Зидан покинул «Реал» летом 2021 года и до сих пор находится без работы.