Гризманн: «Я заслужил того, чтобы фанаты «Атлетико» меня освистывали»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о своих отношениях с фанатами. Француз вспомнил о том, как летом 2019 года покинул команду и перешёл в каталонскую «Барселону».

«Я нанёс много урона болельщикам «Атлетико». Они дали мне всё, но в один момент я решил уйти, потому что я этого хотел и мне это было нужно. Конечно, неприятно, когда фанаты тебя освистывают. В конце концов, думаю, я это заслужил», – цитирует Гризманна Atletico Universe.

Гризманн вернулся в «Атлетико» летом 2021 года. В нынешнем сезоне француз отметился 7 голами и 6 результативными передачами в чемпионате Испании.