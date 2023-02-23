Рафа Марин ждёт предложения от «Реала» по новому контракту

Центральный защитник «Реал» Мадрида Рафа Марин всё ещё не теряет надежд остаться в «королевском клубе». По информации от ABC, испанец ждёт от руководства предложений по новому контракту. Действующее соглашение 20-летнего защитника истекает в конце следующего сезона.

Марин надеется, что в следующей кампании для него освободится место в первой команде, особенно учитывая вероятный уход Начо Фернандеса на правах свободного агента. Тем не менее, «Реал» пока не обсуждал с Рафой его будущее.

Напомним, ранее ходили слухи, что Марин в обозримом будущем может оказаться в лондонском «Челси». «Синие» были бы не прочь пригласить в команду молодого защитника.