Энцо Фернандес мог бы оказаться в «Реале» или «Манчестер Сити», если бы подождал до лета

Будущее новичка «Челси» Энцо Фернандеса могло сложиться совершенно другим образом. В январе аргентинец перебрался на «Стэмфорд Бридж» из лиссабонской «Бенфики» за 121 миллион евро и стал самым дорогим футболистом в истории Английской премьер-лиги.

Тем не менее, если верить журналисту Дэвиду Орнштейну, аргентинец следующим летом мог оказаться в мадридском «Реале» или «Манчестер Сити», которые тоже были заинтересованы в его трансфере. Тем не менее, 22-летний Фернандес не стал ждать и присоединился к «Челси».

Напомним, Энцо в декабре успел стать чемпионом мира в составе сборной Аргентины и лучшим молодым игроком турнира.