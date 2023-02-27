Луис Суарес поздравил форварда «Реала» Родригеса с голом в ворота «Атлетико»

Бывший нападающий «Барселоны» и мадридского «Атлетико» Луис Суарес поздравил своего юного соотечественника Альваро Родригеса.

18-летний уругваец забил свой дебютный гол за первую команду «Реала» в недавнем мадридском дерби (1:1), сравняв счёт на 85-й минуте встречи.

«Поздравляю, пусть этот гол будет для тебя первым из множества, – обращается Суарес к Родригесу. – Жаль, что ты сделал это именно в матче с «Атлетико», но профессиональное восхищение стоит выше соперничества. Желаю успехов, продолжай в том же духе», – написал 36-летний футболист бразильского «Гремио» в социальных сетях.