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Чемпионат Испании. Ла Лига

Луис Суарес поздравил форварда «Реала» Родригеса с голом в ворота «Атлетико»

27 Февраля 2023 • 23:06 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
Атлетико М
окончен

Бывший нападающий «Барселоны» и мадридского «Атлетико» Луис Суарес поздравил своего юного соотечественника Альваро Родригеса.

18-летний уругваец забил свой дебютный гол за первую команду «Реала» в недавнем мадридском дерби (1:1), сравняв счёт на 85-й минуте встречи.

«Поздравляю, пусть этот гол будет для тебя первым из множества, – обращается Суарес к Родригесу. – Жаль, что ты сделал это именно в матче с «Атлетико», но профессиональное восхищение стоит выше соперничества. Желаю успехов, продолжай в том же духе», – написал 36-летний футболист бразильского «Гремио» в социальных сетях.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Луис Суарес Альваро Родригес
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