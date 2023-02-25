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Чемпионат Испании. Ла Лига

Два уругвайских гола и аргентинское удаление: 10 игроков «Атлетико» удержали ничью в дерби с «Реалом»

25 Февраля 2023 • 22:27 Комментировать (5)
Реал Мадрид
1:1
Атлетико М
окончен

«Реал» и «Атлетико» сошлись в рамках чемпионата Испании.

Протокол игры  
Реал Мадрид1:1Атлетико М
  78'Хименес Хосе (0:1)
(1:1) Родригес Альваро85'  
Куртуа ТибоКарвахаль Даниэль 83' (Васкес Лукас ( 83') Милитао Эдер  7'Рюдигер АнтониоНачо Фернандес  57' 77' (Родригес Альваро ( 77') Вальверде ФедерикоКроос Тони 63' (Модрич Лука ( 63'  90') Себальос Дани 63' (Тчуамени Орельен ( 63') Асенсио Марко 63' (Камавинга Эдуардо ( 63') Бензема КаримВинисиус Жуниор
Запасные: Одриосола АльвароДиас МарианоАзар ЭденЛунин АндрейЛопес ЛуисВальехо Хесус
Облак ЯнМолина Науэль  71'Савич СтефанЭрмосо МариоМандава Рейнилду 23' (Хименес Хосе ( 23') Льоренте Маркос  36' 57' (Лемар Тома ( 57') Ривас Пабло Барриос 46' (Корреа Анхель ( 46'  64') Коке Хорхе  22' 76' (Витсель Аксель ( 76') Ньигес Сауль 76' (Мората Альваро ( 76') Карраско ЯнникГризманн Антуан
Запасные: Депай МемфисГрбич ИвоДоэрти Мэтт
25 февраля. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

Мадридское дерби «Реал» встретил на кураже. Посреди недели «короли» звонко съездили на «Энфилд», разгромив там «Ливерпуль» со счётом 5:2. Эта победа в Лиге чемпионов точно добавила положительных эмоций, но явно отняла и много сил. Другая ситуация у «Атлетико», который всю неделю целенаправленно готовился к дерби. Правда, Симеоне решил удивить с составом, оставив Депая, Морату, Лемара, Витселя и Корреа на скамейке запасных.

«Реал» в Англии из-за травм потерял Алабу и Родриго, отдых получил Лука Модрич, поэтому в стартовом составе появились Начо, Себальос и Марко Асенсио. В остальном состав полностью повторял сочетание, разгромившее «Ливерпуль». Начали «короли» не очень резво, чувствовалась усталость после матча посреди недели. «Атлетико» захватил владение, но тоже ничего толкового не создавал.

Первый неприятный удар по воротам Облака нанёс Асенсио. Карвахаль покатил на Марко, а тот плотно приложился со средней дистанции. Мяч вильнул перед словенским голкипером, однако того это не смутило. Затем дважды бил по воротам Карим Бензема. В первый раз обладатель «Золотого мяча» замыкал прострел Карвахаля, во второй – Асенсио. Но суть не изменилась, оба раза Карим пробил сильно выше ворот.

Довольно скучно протекал матч, в равной борьбе. «Реал» больше атаковал, «Атлетико» неплохо огрызался. На исходе часа игрового времени неплохой проход удался Яннику Карраско. В завершении бельгиец отбросил мяч на линию штрафной площади, оттуда в касание пальнул Гризманн, вот только попасть в створ не сумел. После удара Антуана мяч прокатился в сантиметре от штанги.

Через пять минут ситуация серьёзно изменилась. Свежий Анхель Корреа решил проверить на прочность грудь Рюдигера. Мяч уже вышел из игры, когда аргентинец локтем врезал немцу. Корреа моментально был удалён, а «Атлетико» перестроился на схему 5-4-0 и принялся оборонять нулевую ничью. Вдруг пропала острота и у «королевских» атак, матч покатился к унылым нулям. Но тут грянул гром – «Атлетико» забил в меньшинстве.

За 10 минут до конца основного времени Хосе Хименес блестяще сыграл на опережение после подачи Гризманна со штрафного. Уругваец ловко подрезал мяч в угол ворот, а Куртуа возразить не сумел – 0:1. «Реал» успел отыграться, уругвайским голом ответив на уругвайский гол. И случилось всё в похожем стиле: Модрич от угла поля навесил на линию вратарской, там завис в воздухе молодой Альваро Родригес и пробил мимо Облака – 1:1. Два уругвайских гола и ничья в мадридском дерби.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
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Vova52
25 Февраля 2023 в 22:32
атлетико молодец....красного небило судья не прав......
Sergey999
25 Февраля 2023 в 22:32
Настрой покажет игра в кубке с Барсой. Чемпионат можно считать проигранным, смысла нет.
gresnik
25 Февраля 2023 в 22:31
позорная игра с обеих команд...атм понятное дело днари и автобус кончченый ....но РМ играл ппц..в нападение тухляк...где бревнема??? где вини пух?*??
Sergey999
25 Февраля 2023 в 22:32
Вини, Бенз и Асенсио полный провал сегодня
gresnik
25 Февраля 2023 в 22:34
надеюсь бензин уйдет летом + а вини пуха обменяют на мбаппе...у того стата в 100 раз лучше!
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