Симеоне: «Это не удаление»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне пообщался с журналистами после матча с «Реалом» (1:1).

«Матрасники» добились ничьей в дерби на «Сантьяго Бернабеу», оставшись в меньшинстве на 64-й минуте после удаления Анхеля Корреа. Гости повели на 78-й минуте усилиями Хосе Хименеса, на что «Реал» ответил точным ударом Альваро Родригеса за пять минут до конца основного времени.

«Любой, кто играл в футбол, знает, что контакт и удар – это не одно и то же. Рост Рюдигера – 194 см, он тут же встал. Если всегда удалять игроков в подобных ситуациях, то к концу матча на поле просто никого не останется», – приводит Mundo Deportivo слова рулевого «Атлетико».