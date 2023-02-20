«Бавария» нацелилась на Себальоса

Мюнхенская «Бавария» нацелилась на полузащитника мадридского «Реала» Дани Себальоса. По информации от журналиста Маттео Моретто в социальных сетях, 26-летний испанец находится в шорт-листе команды Юлиана Нагельсманна на усиление в летнее трансферное окно.

Напомним, в конце сезона у Себальоса истекает контракт с «Реалом», поэтому футболист может быть доступен на рынке совершенно бесплатно. «Сливочные» не против оставить футболиста, но игрок при этом не получит прибавку к зарплате и гарантию игрового времени. Себальос из-за этого пока не спешит ставить подпись под новым контрактом.

В нынешнем сезоне Дани отметился одним результативным пасом в 15 матчах Ла Лиги.