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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» нацелилась на Себальоса

20 Февраля 2023 • 11:13 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
25.02 20:30

Мюнхенская «Бавария» нацелилась на полузащитника мадридского «Реала» Дани Себальоса. По информации от журналиста Маттео Моретто в социальных сетях, 26-летний испанец находится в шорт-листе команды Юлиана Нагельсманна на усиление в летнее трансферное окно.

Напомним, в конце сезона у Себальоса истекает контракт с «Реалом», поэтому футболист может быть доступен на рынке совершенно бесплатно. «Сливочные» не против оставить футболиста, но игрок при этом не получит прибавку к зарплате и гарантию игрового времени. Себальос из-за этого пока не спешит ставить подпись под новым контрактом.

В нынешнем сезоне Дани отметился одним результативным пасом в 15 матчах Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Дани Себальос трансферы футбола - лето 2023
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