Игроки «Реала» считают, что Начо заслуживает больше игрового времени

В раздевалке мадридского «Реала» поддерживают защитника Начо Фернандеса, который в нынешнем сезоне продолжает исполнять функции запасного игрока. По информации от журналиста Хорхе Пикона в социальных сетях, партнёры Начо считают, что он заслуживает больше игрового времени.

В данный момент будущее Фернандеса на «Сантьяго Бернабеу» смотрится туманным. В конце сезона у футболиста заканчивается контракт, который Начо не хочет продлевать на нынешних условиях. Защитник хотел бы получить более важную роль в команде и почаще выходить на поле.

В нынешнем сезоне Начо сыграл всего 13 матчей в испанской Ла Лиге, где не отметился результативными действиями.