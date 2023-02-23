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Чемпионат Испании. Ла Лига

Игроки «Реала» считают, что Начо заслуживает больше игрового времени

23 Февраля 2023 • 10:42 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
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25.02 20:30

В раздевалке мадридского «Реала» поддерживают защитника Начо Фернандеса, который в нынешнем сезоне продолжает исполнять функции запасного игрока. По информации от журналиста Хорхе Пикона в социальных сетях, партнёры Начо считают, что он заслуживает больше игрового времени.

В данный момент будущее Фернандеса на «Сантьяго Бернабеу» смотрится туманным. В конце сезона у футболиста заканчивается контракт, который Начо не хочет продлевать на нынешних условиях. Защитник хотел бы получить более важную роль в команде и почаще выходить на поле.

В нынешнем сезоне Начо сыграл всего 13 матчей в испанской Ла Лиге, где не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Начо Фернандес
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