Льоренте: Победа над «Реалом» не спасёт сезон для «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Реала» в рамках 23-го тура Ла Лиги.

«Атлетико» всегда борется за все трофеи, но не думаю, что победа над «Реалом» может спасти сезон. Конечно, это важный матч, выигрыш позволит нам остаться в зоне Лиги чемпионов», — цитирует Льоренте DAZN.

В текущем сезоне 28-летний хавбек принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и записал на свой счет одну результативную передачу.

Встреча между «Атлетико» и «Реалом» состоится завтра, 25 февраля. Начало игры запланировано на 20:30 по московскому времени. Ранее сообщалось, что Льоренте пропустит поединок из-за травмы.