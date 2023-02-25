Куртуа: «Насколько я видел, там была красная карточка»

В центральном матче двадцать третьего тура испанского чемпионата мадридский «Реал» не сумел переиграть «Атлетико», несмотря на то, что «матрасники» остались вдесятером после неоднозначного эпизода с удалением Анхеля Корреа. Даже вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа с некоторыми сомнениями прокомментировал эпизод, не став делать категорические выводы по тому эпизоду.

- Насколько я видел, он ударил локтем, так что это, скорее всего, красная, я так вижу ситуацию, - прокомментировал Куртуа удаление Корреа.

Оба гола матча были забиты уже после удаления Корреа, в результате команды сыграли 1:1.