«Реал» и Браим Диас ведут переговоры о продлении контракта

Полузащитник «Реала» Браим Диас, выступающий за «Милан» на правах аренды, может продлить контракт с мадридским клубом.

23-летний футболист вернётся в «Реал» по окончании текущего сезона, если «Милан» так и не решит оформить его выкуп. Действующее соглашение Диаса со «сливочными» рассчитано до июня 2025 года, однако руководство клуба намерено его продлить. Согласно сведениям Abc, стороны уже вступили в переговоры по новому договору, который будет рассчитан до 2027 года.

В нынешней кампании Браим Диас принял участие в 27 поединках «Милана» во всех турнирах, записав себе в актив пять забитых мячей и две результативные передачи.