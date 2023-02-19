Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» и Браим Диас ведут переговоры о продлении контракта

19 Февраля 2023 • 23:22 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
25.02 20:30

Полузащитник «Реала» Браим Диас, выступающий за «Милан» на правах аренды, может продлить контракт с мадридским клубом.

23-летний футболист вернётся в «Реал» по окончании текущего сезона, если «Милан» так и не решит оформить его выкуп. Действующее соглашение Диаса со «сливочными» рассчитано до июня 2025 года, однако руководство клуба намерено его продлить. Согласно сведениям Abc, стороны уже вступили в переговоры по новому договору, который будет рассчитан до 2027 года.

В нынешней кампании Браим Диас принял участие в 27 поединках «Милана» во всех турнирах, записав себе в актив пять забитых мячей и две результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Браим Диас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Салернитана Салернитана
Лацио Лацио
0
2
4.90 4.10 1.69
Видео
Окончен
Фиорентина Фиорентина
Эмполи Эмполи
1
1
1.78 3.85 4.60
Видео
Окончен
Специя Специя
Ювентус Ювентус
0
2
5.20 4.00 1.67
Видео
76 мин
Рома Рома
Верона Верона
1
0
1.52 4.20 6.80
Видео
20.02.23 в 22:45
Торино Торино
Кремонезе Кремонезе
1.63 4.20 5.40
Видео
Все матчи
Новости
19 Февраля
23:22 · Италия. Серия А
«Реал» и Браим Диас ведут переговоры о продлении контракта
23:21 · Италия. Серия А
Дзофф нахваливает Перина
23:15 · Италия. Серия А
Абрахам покинул поле в матче с «Вероной» из-за травмы лица
23:03 · Италия. Серия А
Перин – о «сухих» матчах «Ювентуса»: «Цифры не врут»
22:55 · Италия. Серия А
Моуринью прокомментировал отсутствие Дибалы и возвращение в старт Карсдорпа
22:46 · Италия. Серия А
Тренер: «Специи»: «Всё хорошо, кроме результата»
22:45 · Италия. Серия А
Ди Мария: «Итальянский футбол очень сложен»
22:32 · Италия. Серия А
Аллегри: «В первом тайме сыграли плохо»
21:55 · Италия. Серия А
«Ювентус» на классе разобрался со «Специей»
21:09 · Италия. Серия А
Сарри: «Иммобиле впадает в депрессию, когда подолгу не может забить»
21:00 · Италия. Серия А
«Барселона» пока не имеет планов на Юмтити
20:33 · Италия. Серия А
«Барселона» не сомневается в возвращении Деста
19:30 · Италия. Серия А
«Специя» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
19:05 · Италия. Серия А
«Фиорентина» не без проблем ушла от поражения в матче с «Эмполи»
18:58 · Италия. Серия А
«Лацио» переиграл «Салернитану» благодаря дублю Иммобиле
Все новости
Рекомендуем