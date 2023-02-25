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Чемпионат Испании. Ла Лига

В предстоящем матче против «Реала» Симеоне сравняет «вечный рекорд» Арагонеса - 612 матчей у руля команды

25 Февраля 2023 • 09:48 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
1 1.90 X 3.40 2 4.90
Через 10 ч. 17 мин.

Предстоящий поединок с мадридским «Реалом» станет для наставника «Атлетико» Диего Симеоне особенным в любом случае, как бы матч ни завершился. Дело в том, что это будет его 612-й матч у руля клуба, и по этому показателю Симеоне сравняется с легендарным Луисом Арагонесом, который также руководил клубом на протяжении 612 матчей.

Однако у Арагонеса все эти матчи были разбросаны на протяжении семи различных отрезков (впервые он возглавил команду в 1974, в последний раз вернулся в 2001), тогда как у Симеоне «все серьезно», без воспетых Земфирой камбэков - как он возглавил команду в самом конце 2011 года, так и остается у ее руля все это время, уже более одиннадцати лет. 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Луис Арагонес Диего Симеоне
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
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