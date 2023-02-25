В предстоящем матче против «Реала» Симеоне сравняет «вечный рекорд» Арагонеса - 612 матчей у руля команды

Предстоящий поединок с мадридским «Реалом» станет для наставника «Атлетико» Диего Симеоне особенным в любом случае, как бы матч ни завершился. Дело в том, что это будет его 612-й матч у руля клуба, и по этому показателю Симеоне сравняется с легендарным Луисом Арагонесом, который также руководил клубом на протяжении 612 матчей.

Однако у Арагонеса все эти матчи были разбросаны на протяжении семи различных отрезков (впервые он возглавил команду в 1974, в последний раз вернулся в 2001), тогда как у Симеоне «все серьезно», без воспетых Земфирой камбэков - как он возглавил команду в самом конце 2011 года, так и остается у ее руля все это время, уже более одиннадцати лет.