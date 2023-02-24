Анчелотти: «Я останусь на своём месте в следующем сезоне»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что не собирается никуда уходить перед следующим сезоном. Напомним, у итальянца летом 2024 года заканчивается контракт с «королевским клубом».

«Я останусь на своём месте в следующем сезоне. У меня есть контракт, на этом всё. Всё, что я хочу делать – это выигрывать матчи», – заявил Анчелотти на пресс-конференции накануне мадридского дерби с «Атлетико».

Ранее Анчелотти связывали с назначением на пост главного тренера сборной Бразилии. «Пентакампеоне» до сих пор находятся без постоянного тренера после увольнения Тите. На чемпионате мира в Катаре Бразилия вылетела на стадии четвертьфинала.