Модрич: «Не думаю, что трансфер Беллингема будет иметь отношение к моему будущему»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич отреагировал на слухи о потенциальном трансфере в команду хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Напомним, ранее ходили слухи, что если англичанин придёт в команду летом, Модричу не продлят истекающий контракт.

«Не думаю, что трансфер Беллингема будет иметь отношение к моему будущему. Это не может быть связано с моим новым контрактом», – цитирует Модрича журналист Фабрицио Романо.

Напомним, сумма сделки по Беллингему оценивается в районе 100-150 миллионов евро. Конкуренцию в борьбе за англичанина «Реалу» составит «Ливерпуль», с которым команда Карло Анчелотти сегодня встретится в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов.