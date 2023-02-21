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Чемпионат Германии. Бундеслига

Модрич: «Не думаю, что трансфер Беллингема будет иметь отношение к моему будущему»

21 Февраля 2023 • 10:30 Комментировать
Хоффенхайм
...
Боруссия Д
25.02 17:30

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич отреагировал на слухи о потенциальном трансфере в команду хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Напомним, ранее ходили слухи, что если англичанин придёт в команду летом, Модричу не продлят истекающий контракт.

«Не думаю, что трансфер Беллингема будет иметь отношение к моему будущему. Это не может быть связано с моим новым контрактом», – цитирует Модрича журналист Фабрицио Романо.

Напомним, сумма сделки по Беллингему оценивается в районе 100-150 миллионов евро. Конкуренцию в борьбе за англичанина «Реалу» составит «Ливерпуль», с которым команда Карло Анчелотти сегодня встретится в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Лука Модрич трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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ХОФФЕНХАЙМ БОРУССИЯ Д
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