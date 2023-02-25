«Атлетико» оставался в меньшинстве в обоих матчах с «Реалом» в Ла Лиге в текущем сезоне

Мадридский «Атлетико» вновь остался в меньшинстве в мадридском дерби.

На 64-й минуте красную карточку увидел перед собой Анхель Корреа, а в сентябрьском матче первого круга та же участь постигла Марио Эрмосо (итоговый счёт той встречи – 2:1 в пользу «сливочных»). Согласно сведениям Opta, впервые с начала тысячелетия «матрасники» остались вдесятером в обоих мадридских дерби в течение одного розыгрыша Ла Лиги.

Несмотря на потерю, команда Диего Симеоне повела в счёте на «Сантьяго Бернабеу» на 79-й минуте. Следить за ходом поединка можно на сайте Liveresult.ru, где ведётся текстовая трансляция.