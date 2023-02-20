Начо не останется в Ла Лиге, если уйдёт из «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес не перейдёт в другой клуб из чемпионата Испании, если покинет «королевский клуб» в конце сезона на правах свободного агента. По информации от Marca, футболист этим самым хочет отдать дань уважения своему родному клубу.

Напомним, у Фернандеса совсем скоро заканчивается с «Реалом» контракт. Защитник недоволен своим текущим положением и хочет получать больше игровой практики, хотя руководство готово оставить его в команде без изменений в статусе.

В нынешнем сезоне Начо провёл 13 матчей в чемпионате Испании, где не отметился ни одним результативным действием.