Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Касильяс прокомментировал уход Серхио Рамоса из сборной Испании

25 Февраля 2023 • 00:15 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
1 1.80 X 3.55 2 4.80
Через 19 ч. 18 мин.

Бывший голкипер мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс прокомментировал завершение карьеры в «красной фурии» своим бывшим партнёром по команде – Серхио Рамосом. Сегодня стало известно, что знаменитый защитник больше не выйдет на поле за сборную своей страны, добавив, что это решение он принял не по своей воле.

«Спасибо за всё, ты – легенда!», - пишет Касильяс в соцсетях, прикрепив к посту фотографию присевшего Рамоса, рядом с защитником стоят Кубок мира и два Кубка Европы. Эти трофеи Касильяс и Рамос вместе выиграли с 2008 по 2012 год.

Рамосу 36 лет, текущий сезон знаменитый испанец проводит в «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Икер Касильяс Серхио Рамос Сборная Испании
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Эльче Эльче
Бетис Бетис
2
3
3.05 3.30 2.47
Видео
25.02.23 в 16:00
Эспаньол Эспаньол
Мальорка Мальорка
2.47 2.85 3.50
Видео
25.02.23 в 18:15
Кадис Кадис
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.95 3.05 2.70
Видео
25.02.23 в 20:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
Атлетико М Атлетико М
1.91 3.70 4.00
Видео
25.02.23 в 23:00
Валенсия Валенсия
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2.85 3.15 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Февраля
01:06 · Испания. Ла Лига
«Бетис» забил победный гол на 90-й минуте в матче с 4 пенальти и 3 удалениями
00:33 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес: «Надеюсь, «Челси» выкупит Фелиша»
00:24 · Испания. Ла Лига
Облак: «Мы играем лучше, чем в начале сезона и прибавляем»
00:15 · Испания. Ла Лига
Касильяс прокомментировал уход Серхио Рамоса из сборной Испании
24 Февраля
23:58 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал уход Серхио Рамоса из сборной Испании
23:52 · Испания. Ла Лига
Тчуамени победил грипп и готов вернуться на поле
23:16 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Реал» попал в точку, сделав ставку на Винисиуса»
23:14 · Испания. Ла Лига
Восстановление Педри проходит с опережением
22:51 · Испания. Ла Лига
Названы сроки восстановления Фати после травмы
22:24 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сообщила о травме Фати, полученной на тренировке
22:16 · Испания. Ла Лига
​«Реал» - «Атлетико»: прогноз на матч чемпионата Испании – 25 февраля 2023
22:16 · Англия. Премьер-лига
В «Реале» считают Клоппа вероятным сменщиком Анчелотти слухи
22:08 · Испания. Ла Лига
Кроос: «Меня не волнует, что кто-то сомневается в эффективности моего дуэта с Модричем»
22:02 · Испания. Ла Лига
Глеб – о вылете «Барселоны» из ЛЕ: «Полный провал»
21:36 · Испания. Ла Лига
Кроос: «Винисиус в будущем войдёт в число лучших игроков в мире»
Все новости
Рекомендуем