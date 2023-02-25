Касильяс прокомментировал уход Серхио Рамоса из сборной Испании

Бывший голкипер мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс прокомментировал завершение карьеры в «красной фурии» своим бывшим партнёром по команде – Серхио Рамосом. Сегодня стало известно, что знаменитый защитник больше не выйдет на поле за сборную своей страны, добавив, что это решение он принял не по своей воле.

«Спасибо за всё, ты – легенда!», - пишет Касильяс в соцсетях, прикрепив к посту фотографию присевшего Рамоса, рядом с защитником стоят Кубок мира и два Кубка Европы. Эти трофеи Касильяс и Рамос вместе выиграли с 2008 по 2012 год.

Рамосу 36 лет, текущий сезон знаменитый испанец проводит в «ПСЖ».