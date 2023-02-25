Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

18-летний форвард «Реала» Родригес побил рекорд Игуаина

25 Февраля 2023 • 22:28 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
Атлетико М
окончен

Нападающий мадридского «Реала» Альваро Родригес отличился в матче против «Атлетико».

Юный футболист вышел на замену на 77-й минуте мадридского дерби, а уже на 85-й записал на табло своё имя, сравняв счёт в матче (1:1). Как отмечает Opta, уругваец стал самым молодым игроком (18 лет и 226 дней), отличавшимся в матчах между «Реалом» и «Атлетико» в Ла Лиге с начала 21-го века. Прежним рекордсменом был Гонсало Игуаин, забивший в возрасте 19 лет и 76 дней в 2007 году.

Альваро Родригес представляет дубль мадридского «Реала». Сегодняшнее взятие ворот стало для него дебютным в матчах за первую команду «сливочных».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Гонсало Игуаин Альваро Родригес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Эспаньол Эспаньол
Мальорка Мальорка
2
1
2.47 2.85 3.50
Видео
Окончен
Кадис Кадис
Райо Вальекано Райо Вальекано
1
0
2.95 3.05 2.70
Видео
Окончен
Реал Мадрид Реал Мадрид
Атлетико М Атлетико М
1
1
1.91 3.70 4.00
Видео
25.02.23 в 23:00
Валенсия Валенсия
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2.85 3.15 2.70
Видео
26.02.23 в 16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Жирона Жирона
1.70 3.75 5.40
Видео
26.02.23 в 18:15
Сельта Сельта
Вальядолид Вальядолид
1.88 3.50 4.50
Видео
26.02.23 в 20:30
Альмерия Альмерия
Барселона Барселона
7.20 5.00 1.43
Видео
26.02.23 в 23:00
Севилья Севилья
Осасуна Осасуна
2.10 3.25 3.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Февраля
22:47 · Испания. Ла Лига
Хименес: «Мы хорошо сыграли в меньшинстве»
22:39 · Испания. Ла Лига
Куртуа: «Насколько я видел, там была красная карточка» 2
22:28 · Испания. Ла Лига
18-летний форвард «Реала» Родригес побил рекорд Игуаина
22:18 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» оставался в меньшинстве в обоих матчах с «Реалом» в Ла Лиге в текущем сезоне
21:52 · Испания. Ла Лига
Симеоне повторил рекорд по количеству игр у руля «Атлетико»
21:35 · Испания. Ла Лига
Начо проводит 200-й матч за «Реал» в Ла Лиге
21:12 · Испания. Ла Лига
​«Альмерия» - «Барселона»: прогноз на матч чемпионата Испании – 26 февраля 2023
20:59 · Испания. Ла Лига
Араухо пропустил командную тренировку «Барселоны»
20:39 · Испания. Ла Лига
Хави высказался о матче «Реала» против «Атлетико»
20:19 · Испания. Ла Лига
«Кадис» отдалился от зоны вылета, вырвав победу над «Райо Вальекано»
20:00 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 14
19:50 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» может подписать полузащитника «Ливерпуля»
19:38 · Испания. Ла Лига
Хави: «Левандовски находится в хорошей форме»
19:17 · Испания. Ла Лига
​«Аль-Наср» хочет подписать Рамоса и Модрича слухи
18:53 · Испания. Ла Лига
​«Реал» объявил состав на дерби с «Атлетико»
Все новости
Рекомендуем