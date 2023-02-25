18-летний форвард «Реала» Родригес побил рекорд Игуаина

Нападающий мадридского «Реала» Альваро Родригес отличился в матче против «Атлетико».

Юный футболист вышел на замену на 77-й минуте мадридского дерби, а уже на 85-й записал на табло своё имя, сравняв счёт в матче (1:1). Как отмечает Opta, уругваец стал самым молодым игроком (18 лет и 226 дней), отличавшимся в матчах между «Реалом» и «Атлетико» в Ла Лиге с начала 21-го века. Прежним рекордсменом был Гонсало Игуаин, забивший в возрасте 19 лет и 76 дней в 2007 году.

Альваро Родригес представляет дубль мадридского «Реала». Сегодняшнее взятие ворот стало для него дебютным в матчах за первую команду «сливочных».