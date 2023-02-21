Модрич: «Винисиусу нужно больше сосредоточиться на футболе»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал скандалы вокруг Винисиуса Жуниора. Напомним, пресса в нынешнем сезоне частенько критикует 22-летнего бразильца, обвиняя его в провокациях.

«Я против любого вида оскорблений. Винисиусу нужно больше сосредоточиться на футболе и помогать своей команде. Это лучшее, что он может сделать. Мы всегда его поддерживаем и стоим на его стороне», – цитирует Модрича Madrid Xtra.

Винисиус в нынешнем сезоне отметился семью голами и четырьмя ассистами в чемпионате Испании за «Реал». Ранее сообщалось, что в последнем туре Ла Лиги против «Осасуны» бразилец обматерил главного арбитра.