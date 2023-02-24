Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос: «Винисиус в будущем войдёт в число лучших игроков в мире»

24 Февраля 2023 • 21:36 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
1 1.80 X 3.55 2 4.80
Через 22 ч. 10 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о качествах нападающего «королевского» клуба Винисиуса Жуниора.

«Нет сомнений, что Винисиус не достиг предела своих возможностей. Есть моменты, когда он может сыграть ещё сильнее, но то, что он делает, уже многое для нас. Вне зависимости от событий, Винисиус в будущем войдёт в число лучших игроков в мире», — цитирует немецкого чемпиона мира ESPN. В качестве примера хавбек привёл недавнюю встречу с «Ливерпулем», отметив, что именно мяч бразильца при счёте 0:2 смог вернуть «Реал» в игру.

Напомним, что Винисиус Жуниор выступает за «королевский» клуб с 2018 года. В нынешнем сезоне форвард забил 18 голов в 35 матчах в рамках всех состязаний.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос Винисиус Жуниор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
24.02.23 в 23:00
Эльче Эльче
Бетис Бетис
3.05 3.30 2.47
Видео
25.02.23 в 16:00
Эспаньол Эспаньол
Мальорка Мальорка
2.47 2.85 3.50
Видео
25.02.23 в 18:15
Кадис Кадис
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.95 3.05 2.70
Видео
25.02.23 в 20:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
Атлетико М Атлетико М
1.91 3.70 4.00
Видео
25.02.23 в 23:00
Валенсия Валенсия
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2.85 3.15 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Февраля
22:16 · Испания. Ла Лига
​«Реал» - «Атлетико»: прогноз на матч чемпионата Испании – 25 февраля 2023
22:16 · Англия. Премьер-лига
В «Реале» считают Клоппа вероятным сменщиком Анчелотти слухи
22:08 · Испания. Ла Лига
Кроос: «Меня не волнует, что кто-то сомневается в эффективности моего дуэта с Модричем»
22:02 · Испания. Ла Лига
Глеб – о вылете «Барселоны» из ЛЕ: «Полный провал»
21:36 · Испания. Ла Лига
Кроос: «Винисиус в будущем войдёт в число лучших игроков в мире»
21:15 · Испания. Ла Лига
Гризманн: «Мы должны наконец-то обыграть «Реал» в гостях»
20:51 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Я восхищаюсь Симеоне, ему нечему учиться у меня»
20:32 · Испания. Ла Лига
Стали известны условия нового контракта Серхи Роберто
18:06 · Испания. Ла Лига
Льоренте: Победа над «Реалом» не спасёт сезон для «Атлетико»
16:23 · Англия. Премьер-лига
Фелиш: «Моя позиция в «Челси» отличается от той, что была в «Атлетико»
16:03 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг летом вновь хочет попробовать пригласить де Йонга в «МЮ»
15:57 · Англия. Премьер-лига
Фелиш: «За 3 года в «Атлетико» обо мне не сочинили ни одной кричалки, в «Челси» это произошло сразу» 2
15:51 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Мы готовы к матчу с «Атлетико», у нас хорошее настроение после Лиги чемпионов»
15:46 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Я понимаю, почему Начо недоволен»
15:43 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Я останусь на своём месте в следующем сезоне»
Все новости
Рекомендуем