Кроос: «Винисиус в будущем войдёт в число лучших игроков в мире»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о качествах нападающего «королевского» клуба Винисиуса Жуниора.

«Нет сомнений, что Винисиус не достиг предела своих возможностей. Есть моменты, когда он может сыграть ещё сильнее, но то, что он делает, уже многое для нас. Вне зависимости от событий, Винисиус в будущем войдёт в число лучших игроков в мире», — цитирует немецкого чемпиона мира ESPN. В качестве примера хавбек привёл недавнюю встречу с «Ливерпулем», отметив, что именно мяч бразильца при счёте 0:2 смог вернуть «Реал» в игру.

Напомним, что Винисиус Жуниор выступает за «королевский» клуб с 2018 года. В нынешнем сезоне форвард забил 18 голов в 35 матчах в рамках всех состязаний.