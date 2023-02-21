Себальос не нужен «Баварии»

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос не входит в сферу интересов мюнхенской «Баварии». Об этом в социальных сетях утверждает немецкий журналист Керри Хау..

Напомним, вчера в прессе появились слухи о том, что Себальос является одной из целей «Баварии» на летнее трансферное окно. Испанский полузащитник якобы очень привлекает главного тренера «красной машины» Юлиана Нагельсманна. Сделке также должен был помочь тот факт, что Дани летом может стать свободным агентом.

«Реал», в свою очередь, не против оставить Себальоса в составе, но на тех же условиях что и сейчас. Хавбек хочет больше денег и игровой практики, что усложняет переговоры.