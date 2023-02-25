Сразу два уругвайских игрока забили в мадридском дерби – впервые с начала века

Матч мадридских «Реала» и «Атлетико» завершился вничью – 1:1.

«Матрасики» остались в меньшинстве на 64-й минуте после удаления Анхеля Корреа, однако вскоре вышли вперёд усилиями уругвайского защитника Хосе Хименеса. Спасительный для «сливочных» мяч записал на свой счёт вышедший на замену 18-летний Альваро Родригес – тоже уругваец. Согласно Opta, впервые с начала текущего века сразу два уругвайских футболиста отметились голами в рамках одного мадридского дерби.

«Реал» сохранил за собой вторую строчку в турнирной таблице, однако рискует отпустить «Барселону» в 10-очковый отрыв уже по итогам нынешнего тура. «Атлетико» занимает четвёртую позицию.