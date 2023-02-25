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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» следит за Вирцем

25 Февраля 2023 • 10:54 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
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Через 7 ч. 16 мин.

Мадридский «Реал» до сих пор хочет усилиться полузащитником леверкузенского «Байера» Флорианом Вирцем. Об этом в социальных сетях утверждает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Вирц уже давно находился на радаре «королевского клуба», но в руководстве мадридской команды охладили интерес к немцу после того, как Флориан пропустил почти год из-за серьёзной травмы. 19-летний Вирц после повреждения успел сыграть восемь матчей за «Байер» во всех турнирах, где отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее ходили слухи, что Вирц мечтает выступать за каталонскую «Барселону», но трансфер в данный момент невозможен из-за финансовых проблем «сине-гранатовых».

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Реал Мадрид Флориан Вирц трансферы футбола - лето 2023 Байер
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