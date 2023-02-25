«Реал» следит за Вирцем

Мадридский «Реал» до сих пор хочет усилиться полузащитником леверкузенского «Байера» Флорианом Вирцем. Об этом в социальных сетях утверждает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Вирц уже давно находился на радаре «королевского клуба», но в руководстве мадридской команды охладили интерес к немцу после того, как Флориан пропустил почти год из-за серьёзной травмы. 19-летний Вирц после повреждения успел сыграть восемь матчей за «Байер» во всех турнирах, где отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее ходили слухи, что Вирц мечтает выступать за каталонскую «Барселону», но трансфер в данный момент невозможен из-за финансовых проблем «сине-гранатовых».