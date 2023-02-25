Симеоне повторил рекорд по количеству игр у руля «Атлетико»

Как мы уже сообщали, Диего Симеоне проводит свой 612-й матч у руля мадридского клуба, и происходит это в поединке с мадридским «Реалом». Симеоне сравнялся с Луисом Арагонесом по количеству матчей в качестве наставника «Атлетико», но при этом статистика явно лучше именно у Диего - 358 побед против 308 у Арагонеса, лишь 111 поражений в сравнении со 169 поражениями Арагонеса. Показатели по ничьим почти равны - 142 ничьих у Симеоне, 135 у Арагонеса.

Следить за событиями игры между мадридскими «Атлетико» и «Реалом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.