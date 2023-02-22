​Де Пауль пропустит дерби с «Реалом»

Полузащитник «Атлетико» Родриго де Пауль пропустит мадридское дерби против «Реала». Аргентинский игрок ощутил дискомфорт по ходу прошлой игры против «Атлетика». В ходе медицинского обследования у де Пауля выявили мышечную травму левого бедра. Теперь футболист будет проходить сеансы физиотерапии.

Испанские СМИ говорят о том, что де Пауль к игре с «Реалом» восстановиться точно не успеет. Мадридское дерби в Ла Лиге пройдёт уже в ближайшую субботу, 25 февраля.

В сезоне 2022/2023 Родриго де Пауль провёл за «Атлетико» 25 матчей. В них аргентинец забил два гола и отдал три голевых паса на партнёров.