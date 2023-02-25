Защитник «Атлетико» Рейнилду выбыл на полгода – он травмировался в матче с «Реалом»

Левый защитник мадридского «Атлетико» Рейнилду Мандава досрочно завершил сезон из-за травмы.

29-летний футболист вышел в стартовом составе в прошедшем сегодня мадридском дерби, но уже на 23-й минуте был вынужден покинуть поле из-за травмы. Вскоре после завершения матча пресс-служба «Атлетико» сообщила неутешительную новость – у Рейнилду выявлен разрыв крестообразной связки. Латераль пропустит порядка полугода.

Рейнилду Мандава принял участие в 33 поединках «матрасников» в текущем сезоне во всех соревнованиях. Цвета клуба мозамбикский футболист защищает с момента перехода из французского «Лилля» в январе 2022 года.