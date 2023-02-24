Тчуамени победил грипп и готов вернуться на поле

Молодой полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени снова в строю. Как сообщает пресс-служба «сливочных», игрок попал в заявку на матч уик-энда против принципиальных соперников из мадридского «Атлетико».

Напомним, что Тчуамени подхватил грипп и из-за этого не летал с «Реалом» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». В нём «королевский клуб» одержал феерическую победу – 5:2.

Также француз пропустил матч в рамках чемпионата Испании против «Осасуны», который завершился уверенной победой «Реала» - 2:0.

Мадридское дерби «Реала» и «Атлетико» состоится 25 февраля в 20:30 по московскому времени на арене «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании.