Симеоне: «Реал» попал в точку, сделав ставку на Винисиуса»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал игру вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

Уже в субботу «матрасники» сыграют со «сливочными» на «Сантьяго Бернабеу». Винисиус подходит к игре в отличной форме: бразилец отметился дублем и результативной передачей в недавнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который завершился со счётом 5:2.

«Винисиус добился невероятного прогресса за последние годы, – делится мыслями Симеоне на пресс-конференции. – «Реал» попал в точку, сделав ставку на этого игрока – его показатели становятся всё более впечатляющими, а его текущая форма определённо заслуживает особого внимания», – цитирует журналист Альфредо Педулла аргентинца.