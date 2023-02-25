Винисиус: «Я хочу выиграть 5-6 кубков Лиги чемпионов»

Полузащитник мадридского «Реала» Винисиус Жуниор заявил о намерении выиграть 5-6 трофеев Лиги чемпионов.

«Я намерен остаться здесь надолго и продолжать побеждать. Моя цель – 5-6 кубков Лиги чемпионов», – цитирует Винисиуса Madrid Xtra.

Напомним, на счету Винисиуса уже есть одна победа в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне бразилец забил победный гол в финале против «Ливерпуля» в Париже и выиграл 14-й титул для мадридского «Реала».

В первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов нынешнего сезона, Винисиус оформил дубль и голевую передачу в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде». Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп считает, что 22-летнего Винисиуса уже можно считать легендой «Реала».