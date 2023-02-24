Кроос: «Меня не волнует, что кто-то сомневается в эффективности моего дуэта с Модричем»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал, что думает о своей связке с Лукой Модричем в центре поля.

Немецкий футболист считает, что знаменитый дуэт не утратил своей эффективности: «Меня совершенно не беспокоит тот факт, что люди сомневаются во мне и Модриче, – рассказывает Кроос в интервью Movistar. – Мы тысячу раз доказывали, что без проблем можем играть вместе. Я помню хорошие игры и в этом сезоне – например, против «Барселоны» на «Бернабеу», – отметил 33-летний хавбек.

Контракт Тони Крооса с «Реалом» истекает летом текущего года, то же самое касается и Луки Модрича. Клуб намерен продолжить сотрудничество с обоими ветеранами.