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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рейнилду пропустит из-за травмы до восьми месяцев

01 Марта 2023 • 12:41 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
Атлетико М
окончен

Защитник мадридского «Атлетико» Рейнилду Мандава пропустит ещё больший срок из-за травмы, полученной в недавнем дерби против «Реала».

Ранее появилась информация о том, что футболист из Мозамбика не будет доступен Диего Симеоне пять-шесть месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки на правом колене. После операции, по информации Mundo Deportivo, врачи вынесли вердикт, что восстановление Рейнилду займёт семь-восемь месяцев из-за повреждения обоих менисков.

Напомним, что мозамбикский футболист присоединился к «Атлетико» прошлой зимой, перейдя из «Лилля». В текущем розыгрыше испанского чемпионата на счету Рейнилду 22 матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Рейнилду Мандава
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