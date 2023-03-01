Рейнилду пропустит из-за травмы до восьми месяцев

Защитник мадридского «Атлетико» Рейнилду Мандава пропустит ещё больший срок из-за травмы, полученной в недавнем дерби против «Реала».

Ранее появилась информация о том, что футболист из Мозамбика не будет доступен Диего Симеоне пять-шесть месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки на правом колене. После операции, по информации Mundo Deportivo, врачи вынесли вердикт, что восстановление Рейнилду займёт семь-восемь месяцев из-за повреждения обоих менисков.

Напомним, что мозамбикский футболист присоединился к «Атлетико» прошлой зимой, перейдя из «Лилля». В текущем розыгрыше испанского чемпионата на счету Рейнилду 22 матча.