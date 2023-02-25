Облак: «Мы играем лучше, чем в начале сезона и прибавляем»

Голкипер мадридского «Атлетико» поделился ожиданиями от матча с принципиальным соперником – мадридским «Реалом». Игра состоится менее чем через сутки – в 20:30 по московскому времени на арене «королевского клуба» - «Сантьяго Бернабеу».

«Мы уже играем лучше, чем было в начале сезона и продолжаем прибавлять. Завтра мы снова должны показать себя единым целым, играть против единого «Реала», не выбирая конкретного игрока», - цитирует голкипера DAZN.

Напомним, что «Реал» на данный момент идёт вторым в Ла Лиге, набрав 51 очко за 22 тура. «Атлетико» отстаёт на 10 баллов – 41 очко.

В первом круге на арене «Ванда Метрополитано» подопеные Карло Анчелотти одержали победу – 2:1.

Трансляцию завтрашнего дерби проведёт портал LiveResult.