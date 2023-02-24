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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гризманн: «Мы должны наконец-то обыграть «Реал» в гостях»

24 Февраля 2023 • 21:15 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
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Через 22 ч. 10 мин.

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о предстоящем дерби с «Реалом».

Встреча двух мадридских коллективов состоится 25 февраля на «Сантьяго Бернабеу».

«Надеюсь, мы наконец-то победим на поле «Реала» и прервём серию неудач в гостевых дерби. Для меня большая честь участвовать в таких матчах в составе «Атлетико». Я доволен каждой секундой с такими товарищами по команде и таким тренером, как Диего Симеоне», – заявил на пресс-конференции французский футболист.

После 22-х туров Ла Лиги «Атлетико» занимает четвёртую строчку с 41 очком в активе, «Реал» – второй с 51 баллом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Антуан Гризманн
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
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