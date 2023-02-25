Анчелотти: «Потеряли десять минут на то, чтобы прийти в себя»

В центральном матче двадцать третьего тура испанского чемпионата мадридский «Реал» не сумел переиграть земляков из «Атлетико». «Сливочные» получили численное преимущество во втором тайме, но после этого им забили, и пришлось отыгрываться. Наставник «Реала» Карло Анчелотти недоволен тем, что его футболисты слишком долго приходили в себя после того, как пропустили от Хосе Хименеса.

- Первый тайм мы контролировали, играли интенсивно, а во втором тайме сыграть хорошо удалось только в конце. После гола мы потеряли десять минут на то, чтобы прийти в себя и ответить сопернику, - считает Анчелотти, давший интервью сразу после матча.