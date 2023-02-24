Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассматривается «Реалом» в качестве потенциального преемника Карло Анчелотти.

Известно, что итальянский специалист не собирается покидать клуб, несмотря на слухи, активно связывающие его с должностью в сборной Бразилии. По данным Marca, боссы «сливочных» убеждены в том, что продолжение сотрудничества с Анчелотти – оптимальный сценарий, однако некоторые представители руководства готовы рассмотреть кандидатуру Клоппа, если по окончании сезона нынешний рулевой команды всё же уйдёт.

Контракт Карло Анчелотти с «Реалом» рассчитан до 2024 года, а договор Юргена Клоппа с «Ливерпулем» истекает в 2026 году.