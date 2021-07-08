Тебас: «Не знаю, продолжит ли Месси играть за «Барселону»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о происходящем в «Барселоне».

Как известно, каталонский клуб не может зарегистрировать новых игроков из-за финансовых проблем. Кроме того, продление контракта с одним из величайших игроков в истории клуба и мирового футбола в целом, Лионелем Месси, находится под большим вопросом.

«Не знаю, продолжит ли Месси выступать за «Барселону». Если в клубе не продадут игроков на достаточную сумму, это невозможно. Нужно соблюдать финансовый фейр-плей», - сказал Тебас в интервью La Sexta.

«Одно дело – снизить потолок зарплат, а другое – подписывать и продлевать игроков по схеме «один к четырём». Они могли бы вкладывать по одному евро из каждых четырёх сэкономленных», - уточнил президент Ла Лиги.