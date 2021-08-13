Куман: «Нужно забыть об уходе Месси и начать новую страницу в истории «Барселоны»

Буквально неделю назад Лионель Месси и «Барселона» шокировали весь футбольный мир, объявив о том, что их пути расходятся. На днях аргентинец уже был представлен в качестве игрока французского «ПСЖ».

Уход лидера своего коллектива прокомментировал главный тренер Рональд Куман. Он обратился к болельщикам с просьбой прекратить вспоминать о прошлом. Голландский специалист уверен, что нужно как можно быстрее сосредоточиться на новом этапе в истории клуба. Он считает, что в составе каталонцев до сих пор есть множество сильных исполнителей, благодаря которым «Барселона» может достигать самых высоких целей.

«Да, это лучший футболист мира, но что поделать? Нужно настраиваться на позитивный лад, иначе начинать сезон с минорной ноты совсем не хочется», - цитирует слова Кумана ESPN.

Напомним, что текущим летом «Барселона» успела усилить атакующую линию, подписав Серхио Агуэро и Мемфиса Депая.