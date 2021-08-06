Лапорта - об уходе Месси: «Мы выбрали лучший вариант для «Барселоны»

Глава «Барселоны» Жоан Лапорта на пресс-конференции по теме разрыва отношений с форвардом Лионелем Месси выразил уверенность в том, что сложившаяся ситуация с вынужденным уходом легенды клуба всё равно пойдёт на пользу «сине-гранатовым».

- Мне грустно об этом говорить, но я все равно считаю, что мы выбрали лучший вариант для «Барселоны» (не продлив контракт с Месси - прим. ЕФ). «Барселона» - выше всего, включая даже лучшего футболиста планеты. Мы также всегда будем ему благодарны, - заявил Лапорта на пресс-конференции.

Напомним, что 34-летний Лионель Месси провел всю карьеру в «Барселоне».