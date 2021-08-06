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Испания. Примера

Лапорта - об уходе Месси: «Мы выбрали лучший вариант для «Барселоны»

06 Августа 2021 • 13:55 Комментировать (1)
Барселона
...
Реал Сосьедад
15.08 21:00
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Глава «Барселоны» Жоан Лапорта на пресс-конференции по теме разрыва отношений с форвардом Лионелем Месси выразил уверенность в том, что сложившаяся ситуация с вынужденным уходом легенды клуба всё равно пойдёт на пользу «сине-гранатовым».

- Мне грустно об этом говорить, но я все равно считаю, что мы выбрали лучший вариант для «Барселоны» (не продлив контракт с Месси - прим. ЕФ). «Барселона» - выше всего, включая даже лучшего футболиста планеты. Мы также всегда будем ему благодарны, - заявил Лапорта на пресс-конференции.

Напомним, что 34-летний Лионель Месси провел всю карьеру в «Барселоне».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Жоан Лапорта
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
06 Августа 2021 в 14:45
Выбрали лучший вариант??.... Лапорта такой же идиот как и бармалей... Не продать игрока, когда он сам хотел уйти в прошлом году за условные 150 лямов, а отпустить его сейчас бесплатно, когда он хотел остаться - такое возможно только в Барсе.. Хе... Месси то скоро легко заберут, а вот Барсе придется еще долго бесплатно играть в ЛЕ... От продажи маек "гризманов" другое больше не светит... Я же говорил - он уйдет... И победа в КА ему в этом только помогла... Теперь за 7-м ЗМ в Париже придется просто перейти на другую улицу... Да, гелевый???.. Хе-хе-хе...
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