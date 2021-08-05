Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 267 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Испания. Примера

«ПСЖ» пытался переманить Месси

05 Августа 2021 • 00:45 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
15.08 21:00
1000 рублей бесплатная ставка

Со дня на день Лионель Месси поставит подпись под новым контрактом с «Барселоной», но путь к продлению соглашения оказался не из легких.

Во-первых, каталонский клуб все никак не мог договориться с аргентинцем и Ла Лигой по условиям нового договора. Во-вторых, как сообщает Daily Record, обладателя шести «Золотых мячей» пытался переманить к себе «ПСЖ».

По информации источника, парижане предлагали звездному игроку «все, что можно купить за деньги», если тот согласится перейти в их клуб в качестве свободного агента. К тому же, на трансфер пытался повлиять Неймар, мечтающий снова сыграть с Месси за одну команду.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Августа
00:45 · Испания. Примера
«ПСЖ» пытался переманить Месси
00:34 · Испания. Примера
Фати близок к возвращению на футбольное поле после 9-месячной паузы
04 Августа
23:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» собирается продать Бернарду, чтобы финансово осилить трансфер Кейна 1 слухи
22:56 · Испания. Примера
«Атлетико» интересуется полузащитником «Манчестер Сити»
21:53 · Испания. Примера
«Барселона» на 90-й минуте упустила ничью в матче с «Зальцбургом»
20:19 · Испания. Примера
Месси вскоре подпишет новый контракт c «Барселоной» слухи
20:11 · Испания. Примера
Ла Лига продала 10% своих акций
19:19 · Испания. Примера
​Роналду сыграет с «Барселоной»
18:18 · Англия. Премьер-лига
​Переговоры «Челси» по Кунде замедлились из-за позиции Зума
17:23 · Испания. Примера
​Бензема приступил к тренировкам с «Реалом» видео
15:33 · Италия. Серия А
«Реал» повесил ценник на Иско 2 слухи
11:58 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» назвал «МЮ» стоимость Триппьера
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Милан» нашёл замену Чалханоглу в «Реале» 1
00:24 · Испания. Сегунда
«Вальядолид» подписал украинского голкипера
03 Августа
23:06 · Испания. Примера
Три бразильских игрока вернулись к тренировкам с «Реалом»
Все новости
Рекомендуем
 