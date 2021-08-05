«ПСЖ» пытался переманить Месси

Со дня на день Лионель Месси поставит подпись под новым контрактом с «Барселоной», но путь к продлению соглашения оказался не из легких.

Во-первых, каталонский клуб все никак не мог договориться с аргентинцем и Ла Лигой по условиям нового договора. Во-вторых, как сообщает Daily Record, обладателя шести «Золотых мячей» пытался переманить к себе «ПСЖ».

По информации источника, парижане предлагали звездному игроку «все, что можно купить за деньги», если тот согласится перейти в их клуб в качестве свободного агента. К тому же, на трансфер пытался повлиять Неймар, мечтающий снова сыграть с Месси за одну команду.