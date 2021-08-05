Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 267 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Испания. Примера

Фати близок к возвращению на футбольное поле после 9-месячной паузы

05 Августа 2021 • 00:34 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
15.08 21:00
1000 рублей бесплатная ставка

Ансу Фати почти восстановился от травмы колена и скоро должен присоединиться к основной группе футболистов «Барселоны».

Молодой испанский вингер не принимал участие в официальных играх около девяти месяцев. За это время 18-летний футболист перенес четыре операции, передает издание The Sun.

В ноябре прошлого года игрок повредил мениск, а сроки его полной реабилитации припадали на месяц январь. После возвращения колено Фати плохо отреагировало на нагрузки, что привело к скоплении жидкости в месте повреждения. Подобное повторялось со здоровьем испанца несколько раз.

Сообщается, что Фати будет полностью готов к стартовым поединкам «Барселоны» в Лиге чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ла Лига Ансу Фати
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Августа
00:45 · Испания. Примера
«ПСЖ» пытался переманить Месси
00:34 · Испания. Примера
Фати близок к возвращению на футбольное поле после 9-месячной паузы
04 Августа
23:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» собирается продать Бернарду, чтобы финансово осилить трансфер Кейна 1 слухи
22:56 · Испания. Примера
«Атлетико» интересуется полузащитником «Манчестер Сити»
21:53 · Испания. Примера
«Барселона» на 90-й минуте упустила ничью в матче с «Зальцбургом»
20:19 · Испания. Примера
Месси вскоре подпишет новый контракт c «Барселоной» слухи
20:11 · Испания. Примера
Ла Лига продала 10% своих акций
19:19 · Испания. Примера
​Роналду сыграет с «Барселоной»
18:18 · Англия. Премьер-лига
​Переговоры «Челси» по Кунде замедлились из-за позиции Зума
17:23 · Испания. Примера
​Бензема приступил к тренировкам с «Реалом» видео
15:33 · Италия. Серия А
«Реал» повесил ценник на Иско 2 слухи
11:58 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» назвал «МЮ» стоимость Триппьера
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Милан» нашёл замену Чалханоглу в «Реале» 1
00:24 · Испания. Сегунда
«Вальядолид» подписал украинского голкипера
03 Августа
23:06 · Испания. Примера
Три бразильских игрока вернулись к тренировкам с «Реалом»
Все новости
Рекомендуем
 