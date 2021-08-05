Фати близок к возвращению на футбольное поле после 9-месячной паузы

Ансу Фати почти восстановился от травмы колена и скоро должен присоединиться к основной группе футболистов «Барселоны».

Молодой испанский вингер не принимал участие в официальных играх около девяти месяцев. За это время 18-летний футболист перенес четыре операции, передает издание The Sun.

В ноябре прошлого года игрок повредил мениск, а сроки его полной реабилитации припадали на месяц январь. После возвращения колено Фати плохо отреагировало на нагрузки, что привело к скоплении жидкости в месте повреждения. Подобное повторялось со здоровьем испанца несколько раз.

Сообщается, что Фати будет полностью готов к стартовым поединкам «Барселоны» в Лиге чемпионов.