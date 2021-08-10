Иньеста: «Будет больно видеть Месси в другой футболке»

Бывший игрок «Барселоны» Андрес Иньеста высказался по поводу перехода Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Будет больно видеть Месси в другой футболке, так как он олицетворяет «Барселоны» и был для этой команды всем. Это единственный футболист, который может превосходить целую команду. Я никогда не видел такого игрока и сомневаюсь, что когда-нибудь увижу», - сказал испанец для AFP.

Напомним, что Иньеста является воспитанником «Барселоны». В составе каталонского клуба он сыграл 674 матча, в которых забил 57 голов и отдал 138 результативных передач. В 2018 году он перешёл в японский «Виссел Кобе» на правах свободного агента.