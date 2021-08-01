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Испания. Примера

«Барселона» решила сохранить Коутиньо и Гризманна

01 Августа 2021 • 19:06 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
15.08 21:00
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Каталонская «Барселона» решила сохранить в своем составе бразильца Филиппе Коутиньо и француза Антуана Гризманна. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, ухода Гризманна и Коутиньо из клуба не желает лично тренер Рональд Куман. Они могут покинуть команду только в случае сверхпредложений от других команд.

В то же время, «Барселоне» всё ещё необходимо продать некоторых игроков, чтобы иметь возможность регистрировать новых футболистов и продлить контракт со своей главной звездой – аргентинцем Лионелем Месси.

Ранее слухи активно связывали Антуана Гризманна с возвращением в свой бывший клуб – мадридский «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Рональд Куман Филиппе Коутиньо Антуан Гризманн Трансферы футбола - лето 2021
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