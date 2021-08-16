Куман: «Барселона» стартовала с победы и сделала это без Месси»

Рулевой каталонской «Барселоны» Рональд Куман пообщался с журналистами после стартового поединка чемпионата Испании против «Реала Сосьедад». «Сине-гранатовые» отпраздновали домашнюю победу со счетом 4:2.

«Очень важно начинать турнир с победы, и у нас получилось. Это был первый поединок, который команда провела без Месси. И мы смогли победить без него», - передает слова голландского тренера газета Marca.

Месси покинул «Барселону» этим летом в связи с истечением срока трудового соглашения. Лионель перебрался во французский «ПСЖ», подписав контракт по схеме «2+1».