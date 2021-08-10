«Барселона» продолжает продавать свои футболки с фамилией Месси

После срыва подписания нового контракта с форвардом Лионелем Месси «Барселона» начинает потихоньку привыкать к жизни в новых условиях. Футболисты первой команды «блауграны» уже выбрали себе нового капитана, с «Камп Ноу» сняли гигантское фото аргентинского футболиста. Сам Месси уже прибыл в Париж, где встретился с болельщиками «ПСЖ» и прошел медосмотр в стане французского гранда.

Тем не менее, клубный фан-шоп продолжает продажу футболок с фамилией Месси. Примечательно, что товар по-прежнему ходовой, ведь это последняя игровая форма «Барселоны» для аргентинского футболиста.