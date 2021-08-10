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Испания. Примера

«Барселона» продолжает продавать свои футболки с фамилией Месси

10 Августа 2021 • 21:23 Комментировать (2)
Барселона
...
Реал Сосьедад
1.75 3.90 4.50
15.08 21:00
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После срыва подписания нового контракта с форвардом Лионелем Месси «Барселона» начинает потихоньку привыкать к жизни в новых условиях. Футболисты первой команды «блауграны» уже выбрали себе нового капитана, с «Камп Ноу» сняли гигантское фото аргентинского футболиста. Сам Месси уже прибыл в Париж, где встретился с болельщиками «ПСЖ» и прошел медосмотр в стане французского гранда.

Тем не менее, клубный фан-шоп продолжает продажу футболок с фамилией Месси. Примечательно, что товар по-прежнему ходовой, ведь это последняя игровая форма «Барселоны» для аргентинского футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
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Комментарии (1)
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K.karitch
10 Августа 2021 в 21:49
Меськомания страшнее любого ковида.
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