Лапорта: «Зарплаты Агуэро, Эрика Гарсии и Депая мы можем себе позволить»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта на пресс-конференции, посвящённой проблемам с подписанием контракта с форвардом Лионелем Месси, сделал заявление по поводу зарплат игроков.

- Чтобы платить 25 млн евро заработной платы по новым контрактам, нам нужно на 100 миллионов разгрузить платежную ведомость. Это очень солидные суммы. Кто-то из игроков пошел на уменьшение зарплат или их реструктуризацию. Другие решения клуба по этому поводу не гарантируют успеха, - заявил Лапорта, добавив, что имеет в виду судебные тяжбы с футболистами или расторжение контрактов.

- Ситуация с зарплатами неприемлема, и мы продолжаем работать над тем, чтобы уменьшить их размер. Причиной стали годы и годы плохого менеджмента. Новые игроки (Агуэро, Эрик Гарсия, Депай) пришли на те суммы зарплаты, которые мы можем себе позволить, - добавил президент.