Ла Лига ответила на заявление «Барселоны» о регистрации трёх футболистов

Испанская Ла Лига ответила на заявление каталонской «Барселоны» о регистрации трёх новых футболистов в клубе, а именно Мемфиса Депая, Рея Маная и Эрика Гарсии.

Ранее сообщалось, что защитник «сине-гранатовых» Херард Пике пошел на понижение заработной платы, что дало клубу возможность зарегистрировать прибывших игроков.

Однако, по данным Mundo Deportivo, Ла Лига не подтвердила регистрацию, обосновав это тем, что «Барселона» на момент её осуществления не предоставила лиге нужные документы.

«Барселоне» уже менее чем через 24 часа стартовать в новом сезоне испанского первенства. Команда сыграет с «Реал Сосьедадом». Старт поединка запланирован на 21:00 по времени Москвы.