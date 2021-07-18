Куман высказался о новых игроках в «Барселоне»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман дал интервью телеканалу Barça TV, в котором поделился мнением об игроках, недавно пришедших в команду из других клубов.

«Начнём с пополнений в линии обороны, а именно с Эрика Гарсии. Когда он был ребенком, он выступал в футбольной школе нашего клуба. Мы рады, что удалось подписать его и вернуть в команду. Он очень молод», - сказал Куман.

«Что касается Мемфиса Депая, он играл в «Лионе», но «Барселона» - это совсем другой уровень. Всё же, он находится на своем пике и буквально в идеальном возрасте. Ему 27, и он может играть на разных позициях в атаке».

«Серхио Агуэро пришел из «Сити», ему за 30, но мы считаем, что он сможет ещё многое дать команде. У нас в линии нападения будет захватывающая конкуренция, помимо Куна, у нас есть Брайтвайт, Гризманн и Месси», - подытожил голландец.

Новый сезон «Барселона» начнет матчем с неудобным для себя соперником – «Реал Сосьедадом». Матч пройдет 15 августа на «Камп Ноу».