Куман высказался о новых игроках в «Барселоне»

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18 Июля 2021, 20:47,
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман дал интервью телеканалу Barça TV, в котором поделился мнением об игроках, недавно пришедших в команду из других клубов.
«Начнём с пополнений в линии обороны, а именно с Эрика Гарсии. Когда он был ребенком, он выступал в футбольной школе нашего клуба. Мы рады, что удалось подписать его и вернуть в команду. Он очень молод», - сказал Куман.
«Что касается Мемфиса Депая, он играл в «Лионе», но «Барселона» - это совсем другой уровень. Всё же, он находится на своем пике и буквально в идеальном возрасте. Ему 27, и он может играть на разных позициях в атаке».
«Серхио Агуэро пришел из «Сити», ему за 30, но мы считаем, что он сможет ещё многое дать команде. У нас в линии нападения будет захватывающая конкуренция, помимо Куна, у нас есть Брайтвайт, Гризманн и Месси», - подытожил голландец.
Новый сезон «Барселона» начнет матчем с неудобным для себя соперником – «Реал Сосьедадом». Матч пройдет 15 августа на «Камп Ноу».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Антуан Гризманн, Серхио Агуэро, Рональд Куман, Мемфис Депай, Мартин Брайтвайт, Эрик Гарсия