Бускетс попрощался c Месси

Не так давно стало известно, что Лионель Месси больше не будет выступать за испанскую «Барселону», однако, более суток никто из одноклубников не комментировал эту новость.

Полузащитник Серхио Бускетс стал первым, кто попрощался c аргентинским игроком, сделав это в своём инстаграм-аккаунте.

«Спасибо за то, что ты сделал для клуба. Ты приехал сюда, будучи подростком, а уезжаешь - лучшим игроком в истории футбола. Благодаря тебе, этот клуб вырос до той высоты, которой заслуживает. Я буду очень скучать», - написал испанец.

Месси за все сезоны в каталонском клубе сыграл 778 матчей, в которых забил 672 мяча и сделал 305 результативных передач.