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Италия. Серия А

«Барселона» предложила «Лацио» взять в аренду Коутиньо

13 Августа 2021 • 15:19 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
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15.08 21:00
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«Барселона» хочет расстаться с полузащитником клуба Филиппе Коутиньо, чтобы уменьшить зарплатную ведомость, передаёт La Gazzetta dello Sport. Сообщается, что каталонцы предложили «Лацио» взять бразильца в аренду и готовы платить ему половину зарплаты, которая составляет около девяти миллионов евро в год.

Но даже при таких условиях, эта сделка кажется маловероятной, так как римляне не готовы платить бразильцу 4,5 млн евро. Кроме этого, сам игрок хотел бы продолжить карьеру в клубе, который играет в Лиге чемпионов.

Напомним, что Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году за 135 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до июня 2023 года.

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Лацио Барселона Филиппе Коутиньо Трансферы футбола - лето 2021
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