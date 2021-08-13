«Барселона» предложила «Лацио» взять в аренду Коутиньо

«Барселона» хочет расстаться с полузащитником клуба Филиппе Коутиньо, чтобы уменьшить зарплатную ведомость, передаёт La Gazzetta dello Sport. Сообщается, что каталонцы предложили «Лацио» взять бразильца в аренду и готовы платить ему половину зарплаты, которая составляет около девяти миллионов евро в год.

Но даже при таких условиях, эта сделка кажется маловероятной, так как римляне не готовы платить бразильцу 4,5 млн евро. Кроме этого, сам игрок хотел бы продолжить карьеру в клубе, который играет в Лиге чемпионов.

Напомним, что Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году за 135 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до июня 2023 года.